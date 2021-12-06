قالت مديرة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها روشيل والينسكي: إنه تم تسجيل إصابات بسلالة أوميكرون المتحور الجديد من فيروس كورونا في حوالي 15 ولاية أمريكية حتى الآن، ولكن السلالة دلتا ما زالت تمثل غالبية حالات كوفيد-19 على مستوى البلاد.

وأكد والينسكي لقناة (إيه. بي. سي نيوز) في مقابلة: “نعلم أن لدينا العشرات من حالات الإصابة ونحن نتابعها عن كثب. ونسمع كل يوم عن المزيد والمزيد من حالات الاشتباه، لذا من المحتمل أن تحدث زيادة في عدد الحالات”.

أوميكرون في 15 ولاية:

وسجلت 15 ولاية على الأقل حالات إصابة بالمتحور أوميكرون، ومن هذه الولايات كاليفورنيا وكولورادو وكونيتيكت وهاواي وماريلاند وماساتشوستس ومينيسوتا وميزوري ونبراسكا ونيوجيرزي ونيويورك وبنسلفانيا ويوتا وواشنطن وويسكونسن، وفقًا لإحصاء رويترز.

وسجلت لويزيانا أيضًا حالة اشتباه، بينما كان الشخص المشتبه إصابته في نيوجيرزي قد سافر سابقا أيضًا إلى جورجيا، والتي أبلغت أيضًا عن حالة إصابة.

دلتا المسؤول:

ومع ذلك، قالت والينسكي: إن المتحور دلتا مسؤول عن معظم حالات الإصابة في الولايات المتحدة. وفي ظل قناعات العاملين في قطاع الصحة بأن اللقاحات تحد من دخول المستشفى والوفاة، يأمل مسؤولو الصحة أن يخفف ذلك من تأثير أوميكرون أيضًا.

وقالت: إن من بين 90 إلى 100 ألف حالة إصابة يوميًّا، 99.9 بالمائة منهم مصابون بالمتحور دلتا.