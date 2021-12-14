أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أمس الاثنين، عن أول حالة وفاة لمريض بريطاني أصيب بمتحور كورونا أوميكرون، فيما بدأت البلاد برنامجًا طموحًا لتعزيز اللقاحات ضدها.

وفاة مريض:

وقال جونسون: “للأسف، تأكدت وفاة مريض على الأقل بالمتحور أوميكرون” بعدما حذر الأحد من موجة إصابات بها.

هذا ومن المرجح أن ينتشر المتحور أوميكرون من فيروس كورونا أكثر من نظيره دلتا، ويتسبب في أعراض أقل حدة ويجعل اللقاحات أقل فعالية، وفق ما أوردت الأحد منظمة الصحة العالمية التي أشارت إلى أن معطياتها لا تزال غير مكتملة.

المتحور في 63 دولة:

وأكدت المنظمة أن المتحور أوميكرون تم رصده في 63 دولة حتى الآن، وهو ما يؤكد تصريحات مسؤوليها مؤخرًا.

وذكرت أن أوميكرون يبدو أنه ينتشر بشكل أسرع من المتحور دلتا، المسؤول حاليًّا عن معظم الإصابات في العالم، ولم يتم رصد سرعة الانتشار هذا في جنوب إفريقيا فحسب، بل في المملكة المتحدة كذلك، حيث يسود المتحور دلتا.