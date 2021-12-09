توفي شخص واحد على الأقل وأُصيب اثنان آخران جراء الحريق الذي اشتعل في مقر حركة النهضة التونسية قبل قليل.

وبحسب صحيفة الشروق الجزائرية فقد تعرّض القيادي بحركة النهضة علي العريض، اليوم الخميس 9 ديسمبر 2021، إلى إصابة بعد قفزه من الطابق الثاني لمقر الحزب، جراء اندلاع حريق بمكاتب الحركة بمونبليزير بالعاصمة تونس، وأفادت أنه قد تمّ نقل العريض لتلقي الإسعافات اللازمة.

كما أفادت الصحيفة بتعرض رئيس مجلس شورى النهضة عبدالكريم الهاروني إلى حروق بليغة إثر الحريق، فيما توفي شخص واحد لم يتم الإعلان عن اسمه بحسب موقع موزاييك إف إم التونسي.