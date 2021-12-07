ما هي منصة السكن الجماعي ؟

هي منصة تمكّن المنشآت من توضيح معلومات السكن الفردي أو الجماعي للعاملين لديها، وتعمل على التأكد من توفير بيئة سكنية مناسبة لهم بما يتلاءم مع ظروف عملهم وفق معايير واضحة ومحددة تلتزم بها المنشآت، وتُقيّم بناءً عليها، حيث يمكن من خلال المنصة توضيح أنواع الوحدات السكنية الجماعية أو الفردية سواءً كانت مستأجرة أو مملوكة.