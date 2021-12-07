أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إلزام المنشآت التي يزيد عدد موظفيها عن 3000 موظف بترخيص السكن الجماعي من منصة بلدي وتوثيق الرخصة في منصة السكن الجماعي.
ما هي منصة السكن الجماعي ؟
هي منصة تمكّن المنشآت من توضيح معلومات السكن الفردي أو الجماعي للعاملين لديها، وتعمل على التأكد من توفير بيئة سكنية مناسبة لهم بما يتلاءم مع ظروف عملهم وفق معايير واضحة ومحددة تلتزم بها المنشآت، وتُقيّم بناءً عليها، حيث يمكن من خلال المنصة توضيح أنواع الوحدات السكنية الجماعية أو الفردية سواءً كانت مستأجرة أو مملوكة.
أهداف المنصة
- التوعية ونشر ثقافة البيئة السكنية الصحية
- الارتقاء بمنظومة السكن الجماعي وزيادة المعروض منها لموائمة الطلب
- تطوير إجراءات الترخيص والرقابة
- تخفيف التكدس السكاني والازدحام في السكن الجماعي داخل المدن ثم في الأطراف وخارج المدن
- حوكمة العمل بين الجهات في نطاق تطوير السكن الجماعي
- تطوير آليات تمويل مشاريع السكن الجماعي للأفراد
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