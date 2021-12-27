واصل المهاجم النيجيري أوديون إيغالو تألقه مع الشباب ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليتصدر قائمة الهدافين.

إيغالو يتصدر قائمة الهدافين:

وشارك إيغالو بشكل أساسي في مباراة الشباب ضد التعاون اليوم ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ونجح في تسجيل هدف خلال أحداث الشوط الأول.

ورفع إيغالو رصيده إلى 10 أهداف لينفرد بصدارة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبفارق هدف واحد عن مهاجم فريق التعاون، لياندر تاوامبا ونجم نادي النصر، أندرسون تاليسكا.

هدافو دوري محمد بن سلمان:

ويحتل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، كريم البركاوي المركز الرابع في قائمة الهدافين برصيد 8 أهداف، بالتساوي نجم فريق الاتحاد، رومارينيو، ومهاجم نادي ضمك، إيميليو زيلايا.

ونجح 4 لاعبين في تسجيل 6 أهداف ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وهم كل من؛ جوليو تافاريس “الفيصلي”، بافيتيمبي غوميز “الهلال”، رامون لوبيز “الفيحاء” وفينسنت أبو بكر “النصر”.