قال استشاري الأمراض المعدية د. علي الشهري: إن الدراسات الأولية تشير إلى أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا فعالة ضد المتحور أوميكرون.

أهمية الجرعة التنشيطية:

وقال الشهري، لقناة الإخبارية: إن الجرعة التنشيطية “التعزيزية”، مهمة لأن الدراسات أثبتت أن هناك انخفاضًا في الأجسام المضادة بعد الجرعة الثانية.

وتابع د. علي الشهري أن الجرعة التنشيطية ستساعد على استعادة نشاط المناعة والأجسام المناعية المضادة.

التحصين الكامل يقي من المضاعفات:

وأشار إلى أنه من النادر جدًّا أن يدخل المحصنون تحصينًا كاملًا للعناية المركزة، مضيفًا أن الجرعة الأولى والثانية والتنشيطية كافية بإذن الله للوقاية وعدم تدهور الحالة في حالة الإصابة أو حدوث مضاعفات.