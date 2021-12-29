أكد الدكتور محمد حلواني، استشاري مكافحة العدوى، أن تناول لقاح كورونا، هو أهم شيء حاليًّا، من أجل تأمين المناعة المجتمعية، مشيرًا إلى أن نسبة التلقيح بالمملكة تجاوزت 70%.

فيديو | استشاري مكافحة العدوى د. محمد حلواني: فعالية اللقاحات تنخفض بنسبة 74% بعد تلقيها بـ 4 أشهر.. ويجب السرعة في أخذ الجرعة التنشيطية لرفع المناعة#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/FgG2vZYvcr

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 28, 2021

الجرعة التنشيطية ضرورة:

وطالب حلواني، بسرعة أخذ الجرعة التنشيطية الثالثة؛ وذلك لرفع المناعة ضد فيروس كورونا ومتحوراته.

وقال في مداخلة هاتفية، لقناة الإخبارية: إن الدراسات التي أُجريت على عقاري فايزر وموديرنا” أثبتت أن فعالية اللقاحات تنخفض بنسبة 74% بعد تلقيها بـ 4 أشهر، ولكن مع الجرعة التنشيطية الثالثة ترتفع الوقاية.

اللقاح والمناعة المجتمعية:

وأوضح استشاري مكافحة العدوى، أنه لا يمكن الوصول للمناعة المجتمعية بدون أخذ اللقاح، مشيرًا إلى أن نسبة التطعيم مختلفة بين البلدان؛ فهناك دول نامية نسبة تناول اللقاح بها لم تتجاوز 10%، وهناك دول تزيد عن ذلك بكثير حتى نسبة 70%.

وحول ارتفاع الإصابات في المملكة ودور اللقاح في تقليل الإصابات، قال حلواني: إن اللقاح يرفع الأجسام المضادة في الجسم، وبالتالي لا يستطيع الفيروس إحداث العدوى، لأنه يكون ضعيفًا، ولا يستطيع الدخول إلى الرئتين.

50 مليون جرعة بالمملكة:

يُذكر أن إجمالي جرعات لقاحات كورونا في المملكة وصلت 50 مليون جرعة منها 24.97 مليون جرعة أولى و23.1 مليون جرعة ثانية و1.2 مليون جرعة معززة تنشيطية، طبقًا لتصريحات وزارة الصحة.

وأوضحت الوزارة أن التطعيم بلقاحات كورونا يتم في أكثر من 587 موقعًا للتطعيم في كافة مناطق المملكة، داعية إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي لتلقي اللقاحات للحماية من كوفيد-19.