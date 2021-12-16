تعتبر ميادين الألعاب الرياضية، خاصة رياضة كرة القدم، مسرحًا كبيرًا لتأجيج عواطف الجماهير، وهو ما قد يؤثر سلبًا على صحتهم عامة والقلب بصفة خاصة، وهو ما حذّر منه استشاري بقسطرة القلب.

فيديو | استشاري قسطرة قلب لـ #نشرة_النهار:

أثبتت الدراسات أن زيادة نسبة المراجعين من مرضى القلب خلال المباريات نتيجة التعصب الرياضي #الإخبارية pic.twitter.com/OsPD4yEPVB — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 16, 2021

تحذير من مقدمات الذبحة الصدرية

وحذّر الدكتور وائل قشقري، استشاري قسطرة القلب بالحرس الوطني، من التعصب الكروي، مؤكدًا أن عواقبه وخيمة وكارثية على صحة الإنسان، وذلك في تصريحات له بمناسبة ديربي الرياض الذي أقيم اليوم بين الهلال والنصر.

زيادة نسبة المراجعين

وقال قشقري، إن مشاهدة الفعاليات الرياضية حضورًا أو تشجيعًا يزيد من أمراض القلب، وهو ما أثبتته الدراسات، حيث إن زيادة نسبة المراجعين الذين يعانون من مشكلات قلبية كانت خلال مشاهدتهم للمباريات، ونتيجة للتعصب الرياضي.

وأضاف: “جميل جدًا أن نشارك في الرياضة وندعمها ونشاهدها ونستمتع بفرقنا بشرط ألّا يكون ذلك على حساب مصلحتنا الشخصية، سواء على قلبنا أو عقلنا أو عواطفنا، والتي متعنا بها الله سبحانه وتعالى”.

الأكثر عرضة للجلطات القلبية

وحول أكثر الأشخاص عرضة للجلطات القلبية أثناء الانفعالات أشار قشقري، إلى وجود نوعين، أولًا الأشخاص العاطفيون الذين يعانون من توتر في الأعصاب فهم عرضة لذلك خاصة قبل بداية المباريات المهمة حيث يشعرون بالتوتر بسبب الخوف ما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وزيادة نبضات القلب فيعانون من أعراض شبيهة بأعراض الذبحة الصدرية.

وتابع أن الصنف الآخر هم من لديهم عوامل أخرى تؤدي إلى تصلب شرايين القلب كالسكر والتدخين والضغط والكوليسترول، أو انسداد الشرايين، فهؤلاء حينما يتعرضون للضغط النفسي خلال التشجيع في المباريات المهمة يشعرون بآلام بسبب ضيق الشرايين ومعرضون لذبحة صدرية.

ديربي الرياض

وانتهت مباراة ديربي الرياض، اليوم، بين فريقي الهلال والنصر بفوز الأخير بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على أرضية ميدان استاد الملك فهد، في إطار مؤجلات الجولة الثامنة من عمر الدوري السعودي الممتاز.