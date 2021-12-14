أكد المستشار بمركز هدوء للاستشارات النفسية والأسرية، ثامر صالح، أن البعض ينظر لعمل المرأة بأنه لملء الفراغ الذي تشعر به حال غياب زوجها وانشغاله عنها، مشددًا على أن الأصل هو عمل المرأة ويجب توفير الاستقرار والحماية الأسرية لها.

ثامر الصالح .. مستشار بمركز "هدوء" للاستشارات النفسية والأسرية : عمل المرأة ليس له أي فائدة على رفاهية الأسرة وبعضهن تجلب مشكلات العمل للمنزل بطاقة سلبية كبيرة لهذا قد ينزعج الزوج من عمل زوجته @thameralsaleh#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/7CGfRVkInq

— برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 13, 2021

الغيرة:

ورأى الاستشاري خلال حواره إلى برنامج “سيدتي” على روتانا خليجية أن الغيرة جزء من شخصية الفرد، ولكن لابد ألا تكون طاغية وألا تسيطر على تصرفات الرجل تجاه عمل المرأة، مشيرًا إلى أن التباهي بالتفاضل هو الذي يجلب الغيرة بين الطرفين.

ليست رفاهية:

وتابع أن عمل المرأة ليس وجهًا من أوجه الرفاهية على الأسرة؛ حيث إن البعض من النساء يجلبن مشكلات العمل للمنزل بطاقة سلبية كبيرة، قد ينزعج منها الزوج من عمل زوجته.