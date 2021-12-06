انتشر مقطع فيديو لاستعراض إحدى سيارات فورمولا 1 فوق أعلى مبنى في جدة خلال اليومين الماضيين، الأمر الذي أثار حالة من الجدل.

عمرو خالد .. صاحب مقطع سيارة الفورملا من فوق أعلى مبنى بجدة يتحدث عن فكرة المقطع وأسباب انتشاره@amrkhaled94#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/odTykp4OhW — برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 6, 2021

حقيقة استعراض سيارة الفورمولا أعلى مبنى بجدة

وكشف عمرو خالد صاحب الفيديو الاستعراضي حقيقته، وقال: “هو مقطع فيديو صوره صديقي المصور علاء للمبنى، وأنا كنت منتظر الفرصة.. وانتهزت فرصة استضافة فورمولا 1 في جدة، وجاءت لي الفكرة بأن تدور السيارة من فوق”.

وعن كيفية ظهور السيارة بهذه الطريقة وكأنها طبيعية، قال خلال تصريحاته لبرنامج “سيدتي”: “هذه تقنية موشن جرافيك و3D جرافيك مضافة للفيديو.. أخذ الفيديو وأضيف عليه شغل الـ3D دي يظهر بهذا الشكل”.

وبشأن السبب الذي دفعه لعدم الخروج والتوضيح بأن هذا الفيديو غير حقيقي، رغم الجدل الذي أُثير بشأنه، رد عمرو خالد قائلًا: “تركت الناس تحلل الفيديوهات وتنتظر هل هذا الشيء حقيقي أو لا؟”.

هاميلتون بطلًا لجائزة السعودية الكبرى

ونجح البريطاني لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدي في الفوز بسباق جائزة السعودية الكبرى stc لسباق فورمولا 1، مساء أمس الأحد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).