اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، توزيع مقاعد دوري الأبطال 2023 وكأس الاتحاد الآسيوي 2023.

توزيع المقاعد في دوري الأبطال

وجاء ذلك بعد إصدار النسخة الأحدث من تصنيف الأندية الآسيوية، حيث تصدرت السعودية تصنيف الأندية لعام 2021، وجاءت في المركز الأول لمنطقة غرب آسيا، لتحصل على 3 مقاعد مباشرة في مرحلة المجموعات ومقعد في الدور التمهيدي.

وتواجدت إيران في المركز الثاني لمنطقة غرب آسيا، وسوف تحصل على نفس عدد المقاعد المخصص للسعودية في دوري الأبطال، ونالت قطر وأوزبكستان مقعدين مباشرين في مرحلة المجموعات ومقعدين في الأدوار التمهيدية.

وفي السياق ذاته، جاءت كوريا الجنوبية في المركز الأول لمنطقة الشرق وتليها اليابان، حيث يحصل كل منهما على 3 مقاعد في مرحلة المجموعات، بجانب مقعد في الأدوار التمهيدية ضمن منافسات دوري الأبطال.

وحصلت الصين وتايلاند على المركزين الثالث والرابع على التوالي لمنطقة الشرق، وبالتالي تحصل كل منهما على مقعدين مباشرين في مرحلة المجموعات ومقعدين في الأدوار التمهيدية.

كأس الاتحاد الآسيوي 2023

وفي كأس الاتحاد الآسيوي 2023، حصلت العراق ولبنان والكويت على مقعدين ضمن دور المجموعات لمنطقة الغرب، ونالت الفلبين وماليزيا وأستراليا مقعدين في مرحلة المجموعات لمنطقة آسيان.

كما حصلت الهند وبنجلادش والمالديف في منطقة الجنوب، وطاجيكستان وتركمانستان وقرغيزستان في منطقة الوسط، وكوريا الشمالية وماكاو والصين تايبيه في منطقة الشرق، على مقعد مباشر في مرحلة المجموعات وآخر في الأدوار التمهيدية.

جدير بالذكر أن الفريقين الفائزين بدوري أبطال آسيا 2022 وكأس الاتحاد الآسيوي 2022، يمتلكان الحق بالحصول على مقعد غير مباشر في البطولة خلال عام 2023.