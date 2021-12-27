أشاد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بالمستوى الذي ظهر عليه فريق الهلال، بقيادة المدير الفني البرتغالي ليوناردو جارديم، وقيادته الزعيم لحصد لقب دوري أبطال آسيا 2021.

أفضل 3 مدربين في دوري الأبطال:

وكشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، مساء اليوم الأحد، عن أفضل 3 مدربين في بطولة دوري أبطال آسيا 2021، ويتقدمهم جارديم، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الآسيوي يشيد بالبرتغالي جارديم:

وقال الآسيوي في تقريره: “بعد تعيينه مديرًا فنيًّا للهلال قبل انطلاق الأدوار الإقصائية وذلك خلفًا للمدرب روجيريو ميكالي المُقال، لم يكن من الممكن أن يكون دوري أبطال آسيا 2021 أفضل مما تحقق مع ليوناردو جارديم، الذي قاد الفريق السعودي إلى لقبه القاري الثاني في غضون ثلاث سنوات”.

وتابع: “المدرب البرتغالي، المعروف بتطويره لفريق موناكو يلعب بأسلوب مرن، حيث تفوق على باريس سان جيرمان في السباق إلى لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي في عام 2017، وقد قاد سلسلة انتصارات من أربع مباريات توّجت بانتصار ثمين على بوهانغ ستيلرز 2/ 0 في النهائي”.

وأضاف: “كان مدرب فريق الهلال ممتازًا في التقدم للأمام وصلبًا في الخط الخلفي، حيث تفوق فريق المدرب جارديم على عملاقي طهران الاستقلال وبيرسيبوليس، قبل أن يهزموا منافسهم في الرياض فريق النصر في الدور قبل النهائي”.

واختتم الآسيوي تقريره قائلًا: “كما أن قراره الحفاظ على ثقته باللاعب ناصر الدوسري في مركز الظهير الأيسر على الرغم من عودة ياسر الشهراني إلى لياقته قبل المباراة النهائية قد حقق أرباحًا أيضًا، حيث سجل المدافع هدف الافتتاح بطريقة رائعة بعد 16 ثانية فقط على بداية اللقاء”.