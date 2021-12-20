أكد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، البرتغالي ليوناردو جارديم، أن استبعاد لاعبه البرازيلي ماثيوس بيريرا من مباراة اليوم جاء بقرار انضباطي.

ولعب الهلال ضد الرائد على إستاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بفوز الزعيم بهدفين دون رد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

جارديم يكشف سبب استبعاد بيريرا:

وقال جارديم خلال تصريحاته للناقل الرسمي: “استبعاد بيريرا من المواجهة جاء بعد قرار انضباطي، ودائمًا ما نحل مشاكلنا داخليًّا، ومستقبلًا سننهي كل الأمور”.

وكان بيريرا قد اعترض على المدرب البرتغالي بعد استبداله خلال ديربي الرياض الماضي، والذي خسره الهلال، وأكدت تقارير أن جارديم عاقبه بالتدريب الانفرادي والاستبعاد من مباراة اليوم.

المدرب يشيد بمستوى الهلال:

وأشاد المدرب البرتغالي بأداء لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد الرائد، خاصة أن تغيير أسلوب اللعب داخل الملعب تم بواسطة اللاعبين أنفسهم.

وأشار المدرب البرتغالي إلى أن أسلوب اللعب الجماعي كان حاضرًا خلال المباراة؛ وقلة أخطاء التمرير والاستلام كما أن تنويع اللعب بالأطراف صعب مهمة الرائد.

واختتم جارديم تصريحاته قائلًا: “تبديل المواقع بين ياسر الشهراني وكويلار جاء استجابة لمتغيرات المباراة والتكنيك الذي نتبعه، وكان يمكن إنهاء المباراة بثلاثة أهداف على الأقل لولا ضعف التركيز في الشق الهجومي”.