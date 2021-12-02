يطمح الأخضر بقيادة المدرب الفرنسي لورينت بونادي لمواصلة التفوق على منتخب فلسطين الأول لكرة القدم في بطولة كأس العرب.

الأخضر يسعى لمواصلة تفوقه

ولعبت السعودية ضد فلسطين 11 مباراة ضمن منافسات بطولة كأس العرب، ولم يعرف الأخضر الخسارة في أي لقاء، حيث حقق 7 انتصارات، فيما خيم التعادل على نتيجة 4 لقاءات.

ويستعد منتخب السعودية الأول لكرة القدم لمواجهة فلسطين، مساء بعد غد السبت، على استاد المدينة التعليمية، ضمن مواجهات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة كأس العرب 2021.

ويأمل لاعبو منتخب السعودية الأول لكرة القدم في الظهور بشكل أفضل أمام فلسطين، وتحقيق أول 3 نقاط في بطولة كأس العرب 2021، لإنعاش حظوظه في التأهل إلى منافسات الدور التالي.

منتخب السعودية في كأس العرب

ولعب الأخضر ضد الأردن، مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة كأس العرب 2021، وخسر منتخب السعودية بهدف دون رد.

وبعد مباراة السعودية ضد الأردن، تصدر منتخب المغرب الأول لكرة القدم ترتيب المجموعة في كأس العرب 2021، وبفارق الأهداف عن النشامى، ثم الصقور في المركز الثالث، ويتذيل المنتخب الفلسطيني الترتيب.