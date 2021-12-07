حقق منتخب الأردن فوزًا كبيرًا على حساب جاره منتخب فلسطين بخماسية لهدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة في بطولة كأس العرب.

ملخص مباراة الأردن وفلسطين:

بدأ منتخب النشامة، المباراة ضاغطًا بكل قوة، حتى أحرز الهدف الأول عبر اللاعب بهاء عبدالرحمن من ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول.

وأضاف منتخب النشامة الهدف الثاني عبر اللاعب حمزة علي في الدقيقة الـ24.

وقلص تامر صيام الفارق لـ منتخب فلسطين بإحرازه الهدف الأول بالدقيقة الـ45.

منتخب النشامة يضرب بخماسية:

وفي الشوط الثاني، كشر منتخب الأردن عن أنيابه، ليُحرز 3 أهداف خلال 10 دقائق عبر ياسر حمد لاعب منتخب فلسطين بالخطأ في مرماه في الدقيقة الـ83، ويزن عبدالله النعيمات لاعب منتخب النشامة الذي سجل هدفين في الدقيقتين الـ87 والـ92.

وأنهى منتخب النشامة دور المجموعات محتلًّا المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد ست نقاط من فوزين على السعودية وفلسطين، بينما ودع منتخب فلسطين بطولة كأس العرب محتلًّا المركز الرابع برصيد نقطة.

وتأهل منتخب الأردن رفقة منتخب المغرب إلى ربع نهائي بطولة كأس العرب.