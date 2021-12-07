انتقد الناقد الرياضي جمال عارف الطريقة التي يُدير بها الفرنسي لورينت بونادي مساعد المدرب هيرفي رينارد، مباراة السعودية والمغرب في بطولة كأس العرب.

وكان الشوط الأول من المباراة انتهى بتقدم المنتخب المغربي بهدف دون رد أُحرز من ركلة جزاء.

مباراة السعودية والمغرب تُلعب بشكل عجيب !

وقال جمال عارف عبر حسابه في “تويتر” : ” إذا كان رينارد وضع التشكيلة لـ بونادي وطريقة اللعب فهذه فلسفة لا نستطيع نقول عنها إلا تخبيص، سعود عبدالحميد سنتر ومجرشي ظهير ومتعب وسط أيسر وطريقة لعب عجيبة وغريبة، بصراحة اللي قاعدين نشوفه تجارب في اللاعبين وفي طريقة اللعب، لكن هذه المرة نقول لـ رينارد Stop”.

سبب انتقاد أداء الأخضر في بطولة كأس العرب

وتعرض أداء المنتخب السعودي في بطولة كأس العرب لانتقادات قوية، وذلك بعد الخسارة من منتخب الأردن في الجولة الأولى بهدف دون رد، وتعادل مع منتخب فلسطين بشق الأنفس في الجولة الثانية بهدف لكل منتخب.

وفي حال خسر الأخضر في مباراة السعودية والمغرب، فسوف يُودع بطولة كأس العرب من الدور الأول، بعدما كان الاتحاد السعودي لكرة القدم قرر إراحة عناصر المنتخب السعودي الأول من أجل تصفيات كأس العالم 2022 والدفع باللاعبين الشباب لتمثيل السعودية في البطولة.

يذكر أن منتخب المغرب كان ضمن تأهله لدور الثمانية في البطولة بعد أن حقق الفوز في أول جولتين.