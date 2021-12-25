أكد حسين القحطاني، المتحدث الرسمي لمركز الأرصاد، أنه منذ عام 2008 تتساقط الثلوج على شمال المملكة كل عام، وقد نشهد تساقطها على مناطق أخرى.

فيديو | متحدث #الأرصاد: منذ عام 2008 تساقط الثلوج على شمال #المملكة كل عام وقد نشهد تساقطها على مناطق أخرى#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/Enw2iJldiB

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 25, 2021

وأضاف القحطاني، في تصريحات إلى الإخبارية، أن الأمر أصبح معتادًا أن يتم متابعة تساقط الثلوج على هذه المناطق شمال المملكة مع انخفاض واضح في درجات الحرارة.

مناطق التأثر:

كما توقع متحدث الأرصاد تأثر مناطق الحدود الشمالية بتساقط الثلوج خلال الأيام القادمة، متابعًا: نحن نراقب المعلومات المناخية وقراءتها بشكل واضح لرؤية التغيرات المناخية التي يمكن أن تشهدها أجواء المملكة خلال الشتاء.