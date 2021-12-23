كشف أحمد الأمير، القانوني الرياضي والباحث في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، مصير الاحتجاج الذي تقدم به نادي الطائي ضد التعاون.

التعاون يخطف التأهل

ولعب التعاون ضد الطائي ضمن دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، ونجح سكري القصيم في تحويل تأخره بهدفين إلى فوز بثلاثية في الوقت القاتل، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأكدت تقارير أن نادي الطائي تقدم بشكوى رسمية مع المطالبة بتأهله إلى الدور ربع النهائي بدلًا من التعاون، لإشراك سكري القصيم لاعبين بشكل مخالف للوائح، رغم إيقافهم بسبب تراكم البطاقات.

احتجاج الطائي مرفوض

وحسم القانوني أحمد الأمير هذا الجدل، وقال: “كقاعدة عامة.. وحسب م ٣٧/١ من لائحة الانضباط؛ فإن الإنذارات لا تنتقل لمسابقة أو بطولة أخرى؛ وإنما تنتقل من جولة إلى أخرى بنفس البطولة”.

وتابع القانوني الرياضي حديثه قائلًا: “في كأس الملك يقع الإيقاف بعد تلقي إنذارين في مباريات مختلفة من نفس البطولة، ولذلك فإن ذلك الإيقاف لا ينتقل إلى بطولة أخرى حسب م٣٨/٤”.

واختتم أحمد الأمير حديثه بشأن احتجاج نادي الطائي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “ولذلك سوف يتم قبول الاحتجاج شكلاً؛ ورفضه موضوعاً”.