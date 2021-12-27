كشفت تقارير صحفية مصرية عن أن الأهلي المصري سوف يُجدد عقد اللاعب التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق الكروي الأول حتى عام 2024.

علي معلول عنصر أساسي في تشكيل الأهلي

وقدم معلول صاحب الـ31 سنة أداءً مميزًا مع المارد الأحمر خلال آخر 5 مواسم مساهمًا في تتويج المارد الأحمر بالعديد من البطولات مثل الدوري المصري وكأس مصر والسوبر المصري ولقبين في دوري أبطال إفريقيا ولقبين لـ بطولة كأس السوبر الإفريقي وبرونزية كأس العالم للأندية.

وسيحصل معلول على راتب سنوي في العقد الجديد قدره مليون وربع المليون دولار أمريكي بدلًا من مليون دولار.

11 بطولة لـ معلول مع المارد الأحمر

وفاز معلول مع المارد الأحمر بـ 11 لقبًا منذ انضمامه لنادي القرن الإفريقي في صيف عام 2016 قادمًا من نادي الصفاقسي الرياضي التونسي.

وكان الأهلي تعادل أمس مع نادي فيوتشر في الجولة السابعة والمؤجلة بين الفريقين في الدوري المصري.

ويحتل المارد الأحمر، صدارة الدوري المصري برصيد 19 نقطة وهو نفس رصيد غريمه الزمالك من النقاط، لكن المارد الأحمر متفوق بفارق الأهداف.

جدير بالذكر أن معلول سوف يشارك مع منتخب تونس في بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 التي تُقام في الكاميرون في يناير المقبل.

وكان معلول شارك مع منتخب تونس في بطولة كأس العرب التي أُقيمت في قطر، حيث وصل المنتخب التونسي إلى الدور النهائي في البطولة وخسر اللقب أمام منتخب الجزائر.