قرر المدرب البلجيكي بيسنك هاسي، مدرب الفريق الكروي الأول في الأهلي، منح لاعبيه راحة سلبية من التدريبات اليوم الخميس، وذلك قبل مواجهة نادي الرائد في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الأهلي يواجه الرائد يوم الاثنين:

وسيعود الراقي للتدريبات غدًا الجمعة استعدادًا لمواجهة الرائد الاثنين المقبل في الجولة الـ14 دوريًّا.

يذكر أن الراقي يحتل المركز التاسع بترتيب جدول الدوري السعودي برصيد 15 نقطة، بينما يأتي الرائد في المركز السابع بـ 18 نقطة.

الراقي خسر آخر مواجهة دوريًّا أمام النصر:

وكان الراقي خسر من نادي النصر يوم 26 نوفمبر الماضي في دوري المحترفين بنتيجة هدفين لهدف، بينما خسر الرائد من نادي الشباب دوريًّا بثلاثية دون رد يوم 25 نوفمبر الماضي.

وإذا نجح الأهلي في الفوز على الرائد فسوف يصعد للمركز السابع دوريًّا برصيد 18 نقطة.