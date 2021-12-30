علق الإعلامي والناقد الرياضي محمد البكيري على خبر أحد الصحف الرياضية بخصوص تقديم النصر شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن توقيع المغربي عبدالرزاق حمدالله لنادي الاتحاد.

كواليس أزمة النصر وحمدالله:

وكانت الأزمة بين النصر ولاعبه المغربي السابق بدأت من يوم 23 نوفمبر الماضي، بإعلان النصر فسخ عقده مع اللاعب لأسباب مشروعة وقانونية، لكن بعد أسابيع قليلة من تاريخ فسخ العقد، أعلن الاتحاد عن تعاقده مع المهاجم المغربي لتدعيم الصفوف الهجومية للفريق.

ويرغب النصر في الحصول على 84 مليون ريال قيمة الشرط الجزائي في عقد حمدالله مع العالمي قبل فسخه.

وقال البكيري عبر حسابه في “تويتر”: “القانون الدولي ياخد مجراه، واللي له حق يجيه، التقاضي من حق الجميع، انتهى”.

موعد أول مباراة لـ اللاعب المغربي مع الاتحاد:

وبدأ المهاجم المغربي، الانتظام في تدريبات الاتحاد استعدادًا للمشاركة في مباريات العميد بداية من السابع من يناير المقبل حيث ستكون أول مباراة له أمام الفيحاء في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.