أعلن نادي الاتحاد، أمس الأربعاء، عن غياب مهاجمه الفرنسي يوسف نياكاتي عن مباريات الفريق وتدريباته لمدة 10 أيام، بسبب الإصابة.

نياكاتي بعيد عن تدريبات الاتحاد 10 أيام:

وذكر الاتحاد في بيان له عبر حسابه في “تويتر” عن أن نياكاتي سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة 10 أيام.

الاتحاد في مواجهة قوية أمام الباطن:

وسيغادر الفريق صباح اليوم الخميس إلى حفر الباطن، استعدادًا لمواجهة الباطن بالجولة الـ15 من بطولة دوري المحترفين السعودي.

وكان يوسف نياكاتي قد تعرض للإصابة في بداية مباراة الاتحاد ضد الاتفاق الماضية ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ولم يستطع استكمال اللقاء؛ ليشارك فهد المولد بدلًا منه.

ويتصدر العميد جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 29 نقطة، ولديه لقاء مؤجل ضد الهلال، يليه الشباب برصيد 28 نقطة.