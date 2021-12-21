أكد المدير التنفيذي لنادي الاتحاد، حامد البلوي، صحة موقف العميد في تعاقده مع مهاجم فريق النصر السابق، المغربي عبدالرزاق حمدالله.

البلوي يؤكد صحة التعاقد مع حمدالله:

وكان النصر قد أنهى تعاقده مع المهاجم المغربي الشهر الماضي، دون الكشف عن أي تفاصيل بشأن هذه الأزمة، وتؤكد التقارير أن العالمي طلب منه إحضار الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقده والذي يُقدر بـ84 مليون ريال.

وقال حامد البلوي خلال تصريحاته مع الإعلامي علاء سعيد عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”: “تعاقدنا مع عبدالرزاق حمدلله قانوني 100%، كونه لاعب حر، ونحن في نادي الاتحاد لدينا إدارة قانونية على أعلى مستوى”.

المهاجم المغربي إلى الاتحاد:

وأعلن نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي مؤخرًا، عن تعاقده رسميًّا مع المهاجم المغربي لمدة موسم ونصف، في صفقة انتقال حر، وذلك بعدما فسخ النصر تعاقده مع اللاعب الشهر الماضي.

ويُعتبر عبدالرزاق حمدالله واحدًا من أبرز المهاجمين في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، وحصد لقب الهداف مرتين مع النصر، ويمكن الاطلاع على أبرز أرقامه عبر الرابط التالي (اضغط هنا).