نجح المنتخب السعودي في التأهل إلى نهائي بطولة غرب آسيا للناشئين بعد فوز كبير على منتخب الإمارات في دور الأربعة من البطولة بثلاثية دون رد.

المنتخب السعودي هدفه التتويج بـ بطولة غرب آسيا للناشئين

أخضر الناشئين يسعى إلى تحقيق إنجاز كبير بالتتويج بالبطولة عند مواجهة المنتخب اليمني في المباراة النهائية، خاصة بعد مشوار جيد ومميز لـ المنتخب السعودي تحت 17 عامًا في البطولة.

وكان المنتخب السعودي بدأ مشواره في البطولة بالفوز على منتخب لبنان بهدفين لهدف، حيث سجل للأخضر كل من فرحة علي الشمراني ونواف البشري.

وفي الجولة الثانية، فاز المنتخب السعودي على نظيره العراقي بثلاثية دون رد، أما في مباراة دور نصف النهائي أمس، ففاز الأخضر على منتخب الإمارات بثلاثية دون رد.

وشارك في بطولة غرب آسيا للناشئين، 9 منتخبات وهي: ” السعودية والعراق ولبنان في المجموعة الأولى، الإمارات وسوريا وفلسطين في المجموعة الثالثة، اليمن والأردن والبحرين في المجموعة الثالثة”.

مشوار منتخب اليمن

أما منتخب اليمن منافس المنتخب السعودي في النهائي، ففاز في دور المجموعات على منتخبي الأردن بثلاثية لهدف، و البحرين بخماسية دون رد.

كما فاز منتخب اليمن تحت 17 عامًا على المنتخب السوري بهدفين لهدف في دور نصف النهائي أمس.