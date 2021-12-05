أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن قواته نفذت 19 عملية استهداف ضد المليشيا في مأرب والجوف اليمنية خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأفاد تحالف دعم الشرعية أن الاستهدافات دمرت (14) آلية عسكرية، وخسائر بشرية تجاوزت (115) عنصرًا إرهابيًا.