تعول الجماهير التونسية على استمرار تألق سيف الدين الجزيري، وقيادة نسور قرطاج للمنافسة على لقب كأس العرب 2021.

نسور قرطاج في مواجهة عمان

ونجح منتخب تونس في التأهل إلى ربع نهائي كأس العرب 2021 بعد تصدر المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، وبفارق الأهداف عن الإمارات، فيما حل منتخب عمان وصيفًا في المجموعة الأولى خلف قطر التي تصدرت بالعلامة الكاملة.

ومن المقرر أن يلعب منتخب نسور قرطاج ضد عمان في أولى مواجهات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب 2021، يوم غد الجمعة، عند الساعة السادسة مساء بتوقيت السعودية على استاد المدينة التعليمية.

الجزيري سلاح منتخب تونس

وأشاد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” في تقرير عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، بالتألق اللافت للاعب الجزيري خلال مرحلة المجموعات، والتي أنهاها في صدارة قائمة الهدافين.

وقال: “بعدما سجّل ثلاثة أهداف في مرحلة المجموعات تصدّر على إثرها ترتيب الهدافين، ستكون الأنظار متجهة نحو المهاجم سيف الدين الجزيري الذي يطمح بأن يواصل هوايته التهديفية في مرحلة خروج المغلوب وقيادة منتخب تونس نحو نصف النهائي إلى جانب تألق القائد يوسف المساكني”.

وتابع فيفا: “وحصل فريق المدرب منذر الكبير على دفعة معنوية كبيرة بعودة لاعب الوسط ياسين الشيخاوي للمشاركة في التدريبات قبل يومين من المباراة بعد تعافيه من الإصابة فيما سيعود محمد علي بن رمضان بعدما غاب عن مباراة تونس ضد الإمارات الأخيرة في مرحلة المجموعات بسبب الإيقاف”.