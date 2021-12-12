شهدت مباريات الجولة الـ11 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين تحقيق الفرق للانتصارات في المباريات الثمانية للجولة في شهر نوفمبر الماضي.

الجولة الـ11 الأقوى في الدوري السعودي

ولم تشهد الجولة الحادية عشرة أي تعادلات في مبارياتها الثمانية، حيث فاز الرائد على الطائي والأهلي على الباطن يوم 3 نوفمبر الماضي.

وفي يوم الخميس 4 نوفمبر فاز الهلال على ضمك، وفاز الفيصلي على أبها، بينما فاز التعاون على الاتفاق، وفاز الاتحاد على الفتح.

وفي ختام مباريات الجولة يوم 5 نوفمبر الماضي، فاز الشباب على النصر، وفاز الفيحاء على الحزم.

تعادل وحيد بالجولة التاسعة

أما مباريات الجولة التاسعة فشهدت 7 انتصارات وتعادلًا وحيدًا حيث فاز الباطن على الفيحاء وفاز الأهلي على الطائي وتعادل الفيصلي مع التعاون، وفاز ضمك على الحزم، وفاز الشباب على الاتحاد، بينما فاز أبها على الفتح، وفاز الهلال على الرائد، وفاز الاتفاق على النصر.