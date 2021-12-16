توقع أستاذ المناخ في جامعة القصيم سابقاً، عبدالله المسند، أن تواصل الحالة المطرية عطاءها اليوم الخميس.

تأثير الحالة المطرية:

وقال المسند في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، إنه من المتوقع أن تؤثر الحالة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة وحائل وغربي منطقة مكة المكرمة وربما بتوقعات أقل القصيم وسدير والزلفي وحفر الباطن وجنوبي الحدود الشمالية.

توقعات طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها وكذلك على أجزاء من منطقتي حائل، القصيم وشرق الحدود الشمالية وشمال المنطقة الشرقية.

كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من سواحل المنطقة الشرقية ومنطقة تبوك وكذلك المنطقة الغربية.