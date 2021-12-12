شدد المدير الفني للمنتخب السعودي تحت 17 عامًا، عبدالوهاب الحربي، على أنه يسعى لتجاوز عقبة اليمن والحفاظ على بطولة غرب آسيا للناشئين.

الحربي يستهدف الحفاظ على بطولة غرب آسيا للناشئين:

وأكد عبدالوهاب الحربي أن بطولة غرب آسيا للناشئين 2021 تعد ناجحةً على النواحي الفنية والتنظيمية والجماهيرية، مبينًا أنها كانت غاية في التنافسية وغنية باللاعبين الموهوبين.

وأشار الحربي خلال المؤتمر الصحافي الذي أقيم مساء اليوم، إلى أن هدف الأخضر في المباراة النهائية هو التتويج بالبطولة واستمرار المحافظة على اللقب، مبينًا عزمهم على الظهور بالشكل الأمثل وتحقيق هذا الهدف.

وبشأن إعداد هذا الجيل، قال عبدالوهاب الحربي: “بدأنا بمرحلة استكشاف للاعبين بأربعة تجمعات في مناطق المملكة أول العام الجاري، أعقب ذلك معسكرات إعدادية في مصر وسلوفينيا وقطر، تخللتها مباريات ودية متنوعة في المستويات”.

واختتم مدرب الأخضر للناشئين تصريحاته قائلًا: “نسعى لتكوين جيل ونواة للمنتخبات دائمًا مع تقديم المستويات الفنية العالية وتحقيق المنجزات التي اعتادت عليها كرة القدم السعودية”.

الأخضر في البطولة:

وتغلب الأخضر في مرحلة المجموعات على لبنان بنتيجة 2/ 1، والعراق بثلاثية دون رد، ونجح في الفوز على المنتخب الإماراتي بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات الدور نصف النهائي، ويواجه اليمن، يوم غد الاثنين، في المباراة النهائية.

وتستضيف المنطقة الشرقية منافسات بطولة غرب آسيا للناشئين 2021 بداية من الخامس من شهر ديسمبر الجاري، وشهدت تألقًا لافتًا من الأخضر الذي نجح في خطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.