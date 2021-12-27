نجح الفريق الكروي الأول بنادي الرائد في الفوز على الأهلي بهدف دون رد في الجولة الـ14 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ملخص المباراة

ونجح أحمد الزين في إحراز هدف التقدم لـ الرائد في الدقيقة الـ16 من عمر المباراة بعدما انفرد بالحارس محمد العويس ليضعها في الشباك.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، حافظ رائد التحدي على تقدمه وسط عدم وجود أي محاولات هجومية من قبل الراقي لإحراز هدف التعادل.

الأهلي يتلقى ثالث هزيمة له على التوالي

وأصبح رصيد الرائد بعد الفوز 21 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 15 نقطة في المركز الحادي عشر.

وتلقى الراقي ثالث هزيمة له على التوالي في دوري المحترفين بعد الخسارة من أبها والنصر ثم الرائد اليوم.