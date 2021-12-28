أعلنت السفارة السعودية في الكويت أنه ابتداء من 1 يناير 2022، سيكون التقديم على جميع تأشيرات الدخول إلى المملكة -عدا تأشيرات العمرة- عن طريق الشركة السعودية لحلول التأشيرات والسفر (تأشير).

تأشيرة العمرة

وأوضحت الوزارة أنه يمكن زيارة موقع الشركة https://vsc.tasheer.com على الرابط التالي للمزيد من المعلومات.

وقالت السفارة: “فيما يتعلق بتأشيرة العمرة، فستبقى كما كانت في السابق عن طريق المكاتب المعتمدة من السفارة”.