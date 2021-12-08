نشر السفير الياباني لدى المملكة، فوميو إيواي، مقطع فيديو له خلال تناوله وجبة العشاء في أحد المطاعم التراثية في تبوك.

لقد دعيت إلى تناول العشاء في المطعم التراثي في تبوك وتناولت المفطح، وحاولت أن أنقل لزميلي الياباني الذي رافقني للعشاء ما تعلمته سابقًا عن الضرب بالخمسة pic.twitter.com/GIeKMP3qRL

— Iwai Fumio🇯🇵 (@FumioIwai) December 7, 2021

عشاء المفطح:

وقال إيواي معلقاً على الفيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، إنه كان يتناول عشاء المفطح في المطعم التراثي برفقة أصدقائه السعوديين وبجواره زميله الياباني.

كما ظهر السفير في لقطة طريفة يعلم زميله ما تعلمه سابقًا عن كيفية “الضرب بالخمسة” أثناء تناول الطعام.

والمفطَّح هي أكلة تشتهر بين سكان المملكة وتطبخ كذلك في الكويت والعراق وبعض دول الخليج العربي، وغالبًا ما تُقدّم في المناسبات والاحتفالات مثل الزواجات والأعياد وغيرها وهي أحد رموز الكرم بين الناس.