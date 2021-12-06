أبدى الإعلامي تركي السهلي استياءه من رد البرازيلي بيتروس على رسالة المغربي عبدالرزاق حمدالله الوداعية لجماهير النصر، مؤكدًا أن هذه الأمور تسبب أزمات.

النصر يُنهي التعاقد مع المهاجم المغربي:

وكان نادي النصر قد أعلن عن إنهاء تعاقده مع مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، متمنيًا له التوفيق في خطوته المقبلة بعد الرحيل عن العالمي، وأكدت تقارير احتمالية عودته إلى الأصفر، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

السهلي ينتقد حمدالله وبيتروس:

وقال تركي السهلي: “هنالك لاعبين يتبعون لرؤساء معينين وهو ما أظهره بيتروس في رده على حمدالله ورسالته الوداعية، وهم يفتقرون للاحترافية لبحثهم عن شق الصف النصراوي بمثل هذه الرسائل بعد أن فقدوا جزءًا كبيرًا من جماهيريتهم”.

وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج المنصة على إذاعة “ألف ألف”: “مغردين الأشخاص سواء كانوا لاعبين أو رؤساء أو وكلاء يقتاتون على أوامرهم، ومجاملاتهم، ولا أجزم ولكني أعتقد بأن حمدالله كان يتعمد هزيمة النصر في بعض المباريات”.

وكان المهاجم المغربي قد وجه رسالة إلى الجماهير النصراوية، اليوم الاثنين، رغم فسخ التعاقد معه في 23 نوفمبر الماضي، حيث وجه الشكر إليهم، وتمنى العودة يومًا ما، ليرد بيتروس عليه ويؤكد حزنه على وضع العالمي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).