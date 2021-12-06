وجه البرازيلي بيتروس لاعب النصر السابق رسالة إلى زميله المغربي عبدالرزاق حمدالله وذلك بعد أن ودع جماهير العالمي اليوم عقب فسخ عقده مع النادي في 23 نوفمبر الماضي.

تعليق بيتروس على توديع حمدالله لـ النصر

وكتب بيتروس رسالة عبر حسابه في ” الإنستجرام” قائلًا: “أخي لقد صنعنا التاريخ في العالمي، ولن يستطيع أي أحد أن يُمحيه، كل شيء له بداية ونهاية، من المحزن أن نرى العالمي وما وصل إليه حاليًا”.

وأضاف بيتروس: ” أنت الأفضل ولن يستطيع أحد الوصول إلى ما حققته في النادي”.

ماذا قال حمدالله ؟

وقبل ذلك قال المهاجم المغربي في رسالة مطولة عبر حسابه في ” الإنستجرام” قائلًا: “بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أولًا أود شكر إدارة أخي سعود السويلم وأخي وحبيبي أحمد البريكي على إعطائي فرصة اللعب وحمل قميص هذا الفريق الغالي، وأود شكر إدارة أخي صفوان السويكت وعبدالرحمن الحلافي وأشكر إخواني اللاعبين على التعاون معي من أول يوم لي في النادي، وأود شكر الجماهير الغالية”.

وأضاف اللاعب المغربي: ” اعلموا أنكم في القلب، الآن أنا غادرت النصر، ولكن لي عودة يومًا ما إن شاء الله، أعانكم الله فيما هو قادم”.