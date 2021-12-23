كشف مجلس الصحة الخليجي في تغريدة خاصة عبر حسابه الرسمي في تويتر حول حقائق لمحبي شرب الشاي وما يحتويه من مواد قد يجهلها الكثير.

فوائد شرب الشاي

ومن ضمن تلك الفوائد التي يحتويها الشاي أنه مضاد للأكسدة الذي بدوره قد يحميك – بعد الله – من الأمراض المزمنة، إضافة إلى احتوائه على الفلافونويد الذي يساهم في تحسين من صحة القلب كما يحتوي الشاي على البولي فينول والخصائص المضادة للميكروبات التي تساعد على تحسين صحة الأمعاء.

غني بالأحماض الأمينية

واختتم المجلس في تغريدته حول أهم فوائد الشاي وهي احتوائه على الأحماض الأمينية التي قد تزيد من نشاط الدماغ مما يساعد على تحسين التركيز واليقظة.

هذا ويعتبر شرب الشاي خياراً صحياً لمن يبحث عن مشروب منخفض السعرات الحرارية وغير محلى.