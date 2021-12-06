علق سعود الصرامي المتحدث الرسمي السابق باسم نادي النصر على رسالة وداع المغربي عبدالرزاق حمدالله لجماهير العالمي بعد فسخ عقده أواخر شهر نوفمبر الماضي.

وقال الصرامي عبر حسابه في “تويتر” : ” اللاعب المغربي مخاطبًا مدرج الشمس، القصة لم تنته بعد !”.

سبب فسخ عقد حمدالله

وكانت إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر قررت فسخ العقد مع اللاعب المغربي يوم 23 نوفمبر الماضي بسبب سلوكيات غير رياضية قام بها تجاه الجهاز الفني للفريق الأول، بعد مباراة الرائد.

وقال المهاجم المغربي في رسالة مطولة عبر حسابه في ” الإنستجرام” قائلًا: “بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أولًا أود شكر إدارة أخي سعود السويلم وأخي وحبيبي أحمد البريكي على إعطائي فرصة اللعب وحمل قميص هذا الفريق الغالي، وأود شكر إدارة أخي صفوان السويكت وعبدالرحمن الحلافي وأشكر إخواني اللاعبين على التعاون معي من أول يوم لي في النادي، وأود شكر الجماهير الغالية”.

وعد النجم المغربي لجماهير العالمي

وأضاف اللاعب المغربي: ” اعلموا أنكم في القلب، الآن أنا غادرت النصر ولكن لي عودة يومًا ما إن شاء الله، أعانكم الله فيما هو قادم”.