حقق الفريق الكروي الأول بنادي الطائي، فوزًا قاتلًا على حساب فريق الحزم بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ15 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

هدددددف!⚽

د 90 +5 الهدف الأول لـ الطائي عن طريق كنوليدج موسونا

الحزم 0 × 1 الطائي#الحزم_الطائي#قنوات_SSC pic.twitter.com/uMmnwITVud

— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 31, 2021

ملخص مباراة الحزم والطائي:

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، تمكن فارس الشمال من إحراز هدف الفوز عبر اللاعب الزيمبابوي موسونا في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع في الشوط الثاني.

فارس الشمال يحقق ثالث فوز له على التوالي:

وحقق فارس الشمال ثالث فوز له على التوالي في دوري المحترفين، ليُصبح رصيده 19 نقطة في المركز الثامن في جدول ترتيب دوري المحترفين، أما الحزم فتجمد رصيده عند 11 نقطة في المركز السادس عشر والأخير.