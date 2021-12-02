تحدث رئيس نادي القادسية أحمد الغدران عن أهداف مجلس إدارة النادي واتجاهاتها واستراتيجيتها للعودة من جديد لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

مفاجآت دودي يلو

وقال الغدران في تصريحات لبرنامج شوت قائلاً: “دوري يلو للدرجة الأولى مليء بالمفاجآت، وجميع الإدارات السابقة عملت بإخلاص شديد ولكن العمل المؤسسي الآن هو ضمان تواجد القادسية في الدوري خلال فترة أطول ويحتاج وقت لإظهار النتائج”.

نادي القادسية للجميع

وتابع كلامه: “ إن نادي القادسية نشط في جميع الألعاب بالرغم أن كرة القدم هي الواجهة للنادي ولكننا نهتم بجميع الألعاب”.

وتحدث عن رغبة النادي في فتح قنوات استثمار مع رجال الأعمال للاستثمار في النادي للعمل على تطويره في كل الجوانب الممكنة.