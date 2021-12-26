انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة النصر ضد الحزم ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بتقدم العالمي بهدف نظيف.

النصر يتقدم على الحزم بهدف

وبدأت مباراة النصر ضد الحزم المقامة على ملعب مرسول بارك في الرياض بشكل سريع، وسط ضغط كبير من لاعبي العالمي قبل أن ينجح خالد الغنام في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 14.

وجاء هدف العالمي بعد ضغط رائع من فينسنت أبو بكر، الذي راوغ اللاعبين وليلعب كرة عرضية أرضية مميزة، وينجح خالد الغنام في هز الشباك، واستمرت المحاولات، ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأصفر.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

وقبل مباراة اليوم، يحتل العالمي المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 20 نقطة، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم الترتيب برصيد 11 نقطة.