يسعى الروماني كونستانتين جالكا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم للظهور بشكل مميز وتحقيق نتيجة إيجابية ضد النصر.

جالكا يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية

وأعلن نادي الحزم مؤخرًا عن تعاقده رسميًّا مع الروماني جالكا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، أملًا في تحسن النتائج، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتُعد مباراة النصر المقبلة الأولى لفريق الحزم مع جالكا بعد عودته إلى الدوري السعودي للمحترفين مجددًا، حيث سبق وواجه العالمي مرتين خلال تدريبه التعاون والفيحاء من قبل.

ويحقق المدرب الروماني نتائج مميزة أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، حيث إنه قاد التعاون لتحقيق الفوز عليه بهدفين مقابل هدف عام 2016، وتعادل مع العالمي بنتيجة 2/2 في 2017 خلال فترة تدريبه لفريق الفيحاء.

النصر ضد الحزم

ومن المقرر أن يلعب النصر ضد الحزم، مساء يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب مرسول بارك في الرياض.

وقبل مباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 20 نقطة، فيما يتذيل الحزم الترتيب برصيد 11 نقطة.