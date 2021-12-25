يُعد نادي الفتح، النادي الوحيد في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الذي لا يُعاني من أي ديون ولا تُوجد عليه أي التزامات مالية وفقًا لما أعلنته لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية، التابعة لوزارة الرياضة.

الفتح طريقه مفتوح لإبرام الصفقات في يناير:

النموذجي نجح بفضل إدارته برئاسة سعد العفالق في أن يكون بلا ديون، ليكون الطريق مفتوحًا أمام النموذجي لإبرام الصفقات التي يريدها في شهر يناير المقبل خلال فترة الانتقالات الشتوية.

الأهلي أكثر الأندية ديونًا:

وجاء الأهلي في صدارة الأندية الأكثر ديونًا برصيد 75 مليونًا و147 ألفًا و323 ريالًا.

الشباب ثانيًا برصيد 43 مليونًا و268 ألفًا و199 ريالًا.