انتهى الشوط الأول من مباراة الفتح والاتحاد بتقدم النموذجي بثنائية لهدف وذلك ضمن مباريات دور ثمن النهائي لـ بطولة كأس الملك.

ملخص مباراة الاتحاد والفتح

وشهد الشوط الأول تقدم الفتح بهدفين عبر نجمه المغربي مراد باتنا في الدقيقتين الـ17 والـ22 ثم قلص البرازيلي رومارينيو الفارق للعميد بإحرازه هدفًا من ركلة جزاء في الدقيقة الـ37.

ويرغب المدرب البلجيكي يانيك فيريرا مدرب الفتح، في تحقيق المفاجأة بإقصاء العميد من بطولة كأس الملك، خاصة أن الفتح يُعاني بسبب نتائجه المتراجعة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الاتحاد بأفضل حالاته الفنية دوريًا

وفي الجهة الأخرى، يمر نادي الاتحاد بأفضل حالاته الفنية حيث يحتل المركز الأول في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 26 نقطة، كما أنه أكثر الفرق تسجيلًا للأهداف.

ويرغب العميد في رد اعتباره أمام الفتح، بإقصاء الأخير من بطولة كأس الملك اليوم، ردًا على إقصاء الفتح للعميد في آخر نسختين من بطولة كأس الملك.