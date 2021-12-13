خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح ضد نظيره قطر القطري، مساء اليوم الاثنين، وديًّا بهدف دون رد.

الفتح يخسر وديًّا:

ولعب الفتح ضد قطر اليوم على ملعب إستاد حمد الكبير بنادي العربي، في إطار معسكر النموذجي الخارجي استعدادًا لاستئناف المنافسات.

وحرص المدير الفني يانييك فيريرا على الدفع بأكبر عدد من اللاعبين خلال ودية قطر اليوم، من أجل الوقوف على جاهزيتهم الفنية قبل مواجهة الاتحاد المقبلة.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم معسكره استعدادًا للعودة إلى السعودية، ومنح الجهاز الفني اللاعبين إجازة يومين على أن يستأنف برنامجه الإعدادي، يوم الخميس المقبل، بمقر النادي.

النموذجي يستعد لاستئناف المسابقات:

وستكون أول مباراة للفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح بعد فترة التوقف الحالية، أمام نظيره الاتحاد، يوم 20 من شهر ديسمبر، وذلك ضمن منافسات الدور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويواجه النموذجي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، يوم 25 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يحتل المركز الـ12 برصيد 13 نقطة.