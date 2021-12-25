نجح الفريق الكروي الأول بنادي الفتح في تحقيق فوز مثير على حساب مضيفه الهلال بثلاثية مقابل هدفين، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ14 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ملخص مباراة الهلال ضد الفتح:

وانتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق.

وكان البيروفي أندري كاريلو أحرز هدف التقدم للزعيم بالدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول ثم تعادل المغربي مراد باتنا لـ الفتح في الدقيقة الـ11.

وفي الشوط الثاني من المباراة، سجل النموذجي هدفًا ثانيًا جميلًا عبر الجزائري سفيان بن دبكة في الدقيقة الـ70.

وبعدها بـ 4 دقائق، تمكن اللاعب بافيتيمبي جوميز من إحراز هدف ثانٍ لـ الهلال، لكن النموذجي قاتل حتى تمكن المغربي باتنا من إضافة ثاني أهدافه والثالث لـ الفتح من ركلة جزاء في الدقيقة الـ86.

وأصبح رصيد النموذجي بعد الفوز 16 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد الهلال عند 21 نقطة في المركز الرابع.

النموذجي يقهر ظروفه الاستثنائية:

وقبل المباراة، نشر الحساب الرسمي للنموذجي عبر “تويتر” صور اللاعبين المتواجدين في التشكيلة الرئيسية للفريق بـ “الكمامة” نظرًا لإصابة 6 من لاعبي الفريق بفيروس كورونا وغيابهم عن مباراة الهلال وهم “المغربي مروان سعدان، قاسم لاجامي، حسن الحبيب، صالح النشمي، سانتيني، توفيق بوحيمد”.