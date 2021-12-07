انتقد الإعلامي وليد الفراج، المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله بعد رسالته الوداعية لجماهير النصر، عقب رحيله رسميًّا عن صفوف العالمي.

الفراج ينتقد حمدالله

وعلق وليد الفراج قائلًا: “حمدالله عايش دور العضو الداعم .. أنت مين علشان تحدد أي إدارة في النصر؟!.. يا قادح اللي تحرض على مسلي آل معمر .. عجزت تقول كلمتين حلوة للرمز الأمير خالد بن فهد اللي تكفل بكل رواتبك هذا الموسم”.

وتابع: “يبدو أن إدارة النصر تملك سبب قانوني في فسخ عقد حمدالله، لدرجة عدم قدرة اللاعب على التحدث .. التغريدات كان ناقصها يحدد من النصراوي الأصيل؛ ومسوي أنه الأمير فيصل بن تركي .. النصراويين طبطبوا عليه كثير”.

المهاجم المغربي يودع النصراويين:

وأعلن عن إنهاء تعاقده مع المهاجم المغربي، متمنيًا له التوفيق في خطوته المقبلة بعد الرحيل عن العالمي، وأكدت تقارير احتمالية عودته إلى الأصفر، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكان المهاجم المغربي قد وجه رسالة إلى جماهير النصر، رغم فسخ التعاقد معه في 23 نوفمبر الماضي، وتمنى العودة يومًا ما، ليرد زميله السابق بيتروس عليه ويؤكد حزنه على وضع العالمي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).