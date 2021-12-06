يبدو أن السباق الرئاسي في ليبيا سوف يشهد حالة من المنافسة المحمومة بعد عودة الفريق خليفة حفتر إلى حلبة السباق بموجب حكم قضائي.

القضاء يعيد حفتر للسباق

فبعد أيام من الطعن على ترشيحه، رفضت محكمة استئناف طرابلس حكمًا باستبعاد قائد الجيش الليبي من السباق المرتقب، المقرر يوم 24 ديسمبر الجاري.

وكان حفتر أعلن منتصف الشهر الماضي ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا، ووعد الليبيين بـ”الدفاع عن الثوابت الوطنية وأهمها وحدة البلاد وسيادتها واستقلالها”.

وأضاف: “لدينا أفكار لا تنضب ومساعدون قادرون على تحسين حياة الليبيين”، داعيًا المواطنين “للمساعدة في العمل على بناء ليبيا المزدهرة المستقرة”.

وعلق قائد الجيش مهامه العسكرية رسميًا، معلنًا تكليف رئيس أركان الجيش الفريق عبدالرازق الناظوري بمهام القائد العام لمدة 3 شهور.

من هو خليفة حفتر؟

المشير خليفة بلقاسم حفتر من مواليد 1943 في أجدابيا هو عسكري ليبي، كان رفيق معمر القذافي حتى وقع في الأسر وحكم عليه بالسجن واتُّهم بالانقلاب على رفيقه.

أثناء انقلاب سبتمبر عام 1969 على الملك السنوسي، أُسندت إليه مهمة محاصرة قاعدة ويلس الجوية العسكرية- معيتيقة حاليًّا- والتي كانت آنذاك تحت سيطرة القوات الأمريكية وكانت تحوي 5000 جندي أمريكي وتولى قيادة قوات المشاة الليبية التي كانت تدعم القوات المصرية لدخول سيناء في عام 1973.

القبض عليه سنة 1987

قاد حفتر القوات المسلحة الليبية في حربها ضد التشاد 1980- 1988 على خلفية الصراع على إقليم “أوزو”، وتم القبض عليه عام 1987 واقتيد إلى تشاد بعدما امتنع القذافي عن إرسال الدعم والمساندة لهم وتم الحكم عليه بالسجن، ثم أُطلق سراحه لينتقل بعد ذلك لأمريكا.

وفي عام 1987 وأثناء وجوده في سجون تشاد انضم إلى صفوف الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا، إحدى جماعات المعارضة الليبية بالخارج، وقام بتأسيس وقيادة الجيش الوطني الليبي الذي مثل جناحها العسكري.