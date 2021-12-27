فازت شركة المراعي بجائزة التميز في الحوكمة 2021م، الممنوحة لأفضل الشركات المدرجة في سوق المال السعودي ضمن فعاليات المؤتمر العالمي الثالث للحوكمة الذي تنظمه جامعة الفيصل، بعد استكمالها بنجاح لمعايير الحوكمة وعددها (150) معيارًا.

التزام المراعي بمبادئ الحوكمة

وفي هذا السياق، قال عبدالله العتيبي، مدير الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة بشركة المراعي: ” إن اختيار المراعي لهذه الجائزة يؤكد مدى التزام الشركة بتطبيق مبادئ الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية السعودية بالإضافة إلى امتثالها الكامل لمجموعة من مبادئ الحوكمة المطبقة دوليًا”.

وسلم مدير جامعة الفيصل الدكتور محمد آل هيازع درع التكريم لمدير الفعاليات والمؤتمرات في شركة المراعي عبدالرحمن مزيد.

أكبر منتج وموزع للأغذية والمشروبات

جدير بالذكر أن المراعي تعد أكبر منتج وموزع للأغذية والمشروبات في الشرق الأوسط وأكبر شركة متكاملة رأسيًا للألبان في العالم، ويستهلك منتجاتها أكثر من 40 مليون مستهلك في منطقة الخليج العربي إضافة إلى مصر والأردن.