حرص رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، على الاطمئنان على نجم فريق الاتحاد، مهند الشنقيطي، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

مهند الشنقيطي يخضع لجراحة:

وتعرض نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، مهند الشنقيطي لوعكة صحية مفاجئة، اليوم الثلاثاء، تقرر على إثرها إجراء عملية جراحية تكللت بالنجاح.

وأشار نادي الاتحاد إلى أنه سوف يتحدد خلال الأيام المقبلة الفترة التي سوف يحتاجها الشنقيطي قبل العودة للمشاركة في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم الجماعية، كما اطمأن رئيس مجلس الإدارة، أنمار الحائلي على حالته.

المسحل يطمئن على حالة اللاعب:

وأشار حساب المنتخب الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن ياسر المسحل أجرى اتصالًا هاتفيًّا بنجم الأخضر ونادي الاتحاد، الشنقيطي بعد أن أجرى عملية جراحية.

واطمأن رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم على صحة النجم الاتحادي، وتمنى له الشفاء العاجل وعودته إلى الملاعب سريعًا.