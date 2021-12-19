حرص العضو الذهبي بنادي النصر، فهد المشيقح على تحفيز جماهير العالمي من أجل حضور المباراة المقبلة ضد الاتفاق، مشددًا على أهمية دعمهم للاعبين.

المشيقح يهدي جمهور النصر ألف تذكرة:

ووجه المشيقح رسالة إلى مشجعي النصر، وقال: “جمهور العالمي: ادعموا وساندوا فريقكم وازرعوا الثقة في جميع اللاعبين والمدرب والإدارة ونحن في مرحله لا تتطلب إلا الدعم والدعم فقط”.

وتابع عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “حضوركم مباراة الاتفاق أمر في غاية الأهمية، ولذلك أتشرف بتقديم ألف تذكرة دعمًا للجمهور وتحفيزًا للحضور وفالنا جميعًا الفوز والتأهل إن شاء الله”.

العالمي يواجه الاتفاق في الكأس:

ومن المقرر أن يلعب العالمي ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، مساء يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب مرسول بارك في الرياض، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويسعى النصر للاستمرار في انطلاقته المميزة مع المدرب الأرجنتيني ميغيل روسو، وتحقيق الفوز، فيما يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في تحقيق مفاجأة وخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي.