على هامش الزيارة الرسمية التي قام بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمملكة البحرين، وقعت الهيئة السعودية لـ الملكية الفكرية مذكرة تعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة البحرين لتعزيز الشراكة الإستراتيجية في مجال الملكية الفكرية بين الجانبين، وذلك خلال أعمال مجلس التنسيق السعودي البحريني.

تعزيز العمل:

ويعتزم الجانبان في إطار المذكرة تعزيز العمل والتنسيق المشترك وتبادل المشورة والخبرات لتطوير استراتيجيات وتبادل معلومات الملكية الفكرية وبياناتها.

بناء القدرات:

كما تهدف المذكرة إلى بناء القدرات وتدريب الموارد البشرية وتنميتها وتعزيز احترام الملكية الفكرية وإنفاذها إضافة إلى تشارك أعمال فحص براءات الاختراع وتطوير عمليات الملكية الفكرية وإجراءاتها وفقًا لأفضل الممارسات والمنهجيات.